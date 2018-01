Trump: «Sequestrate quel libro su di me» Code per comprarlo `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICANEW YORK «Ecco il libro che il presidente non vuole che leggiate». Il cartello compare dalla mezzanotte di ieri in tutte le librerie americane, che hanno subito registrato un'impennata delle vendite grazie all'intervento a gamba tesa di Donald Trump contro il libro Fire ad Fury del giornalista Michael Wolff. Dopo la diffida del presidente, l'editore Holt non solo non si è fatto intimidire, ma ha anticipato la vendita di 4 giorni. E dalla mezzanotte si sono formate file davanti a varie librerie rimaste aperte ben oltre l'orario di...