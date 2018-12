Trump, schiaffo alla Banca centrale Usa «Incredibile pensare al rialzo dei tassi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO NEW YORK A sole 24 ore dalla riunione della Fed che deve decidere se effettuare un altro aumento nei tassi di riferimento, Donald Trump si lancia in uno dei suoi tweet polemici. Il presidente definisce incredibile che il Federal Open Market Committee possa considerare di ritoccare al rialzo i tassi in un momento in cui «il dollaro è molto forte. L'inflazione è praticamente inesistente. Parigi brucia e la Cina va giù». EQUILIBRIOOggi effettivamente il braccio decisionale della Banca Centrale terrà la sua ultima due-giorni del...