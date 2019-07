Trump: retate anti-clandestini in 10 città Ma la rivolta dei sindaci ha frenato i blitz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Un'attesa snervante, chiusi in casa o rifugiati in chiesa. Milioni di immigrati clandestini negli Usa hanno trascorso la giornata di ieri nell'attesa delle retate annunciate dal presidente. Varie volte nel corso della giornata sono arrivate conferme di blitz in varie città, ma contrariamente all'attesa si è trattato di missioni condotte quasi in sordina e sporadicamente.I primi casi si sono avuti a New York, all'alba, dove però le famiglie prese di mira hanno rifiutato di aprire la porta, costringendo gli agenti alla...