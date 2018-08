Trump, polemica sui suoceri E riparte la sfida del football

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Giornata di festa per la famiglia Trump: i genitori di Melania giovedì scorso hanno giurato fedeltà alla costituzione e alle leggi degli Stati Uniti, e ne hanno acquisito la cittadinanza. La celebrazione è però passata nell'ombra: la cerimonia che di solito viene celebrata collettivamente da decine di persone nel tetro palazzo dell'immigrazione a sud di Manhattan, si è svolta in forma privata per la coppia per motivi di sicurezza. Nemmeno la figlia minore era a fianco di Viktor e di Amalija Knavs quando sono usciti dal...