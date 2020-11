LO SCONTRO

NEW YORK Mentre Trump continua a twittare «Ci sono massicci abusi, ma stiamo facendo progressi, vinceremo!», intorno a lui i repubblicani camminano in punta di piedi, mentre tentano di mantenere un equilibrio tra la necessità di non alienarsi le sue simpatie e il desiderio di non minare le istituzioni. A una settimana dal voto, e quattro giorni dopo che i calcoli hanno attribuito la vittoria elettorale a Joe Biden, i senatori repubblicani continuano a fiancheggiare il presidente, perché sanno che se perdono il supporto di Trump c'è il rischio che non vinceranno i due seggi senatoriali della Georgia per i quali si terrà un ballottaggio il 5 gennaio, e che sono indispensabili perché la maggioranza della Camera Alta rimanga nelle loro mani.

La conta dei voti in Georgia, al 99 per cento delle schede contate, dimostra infatti quanto lo Stato sia quasi equamente diviso e Trump vi rimanga popolarissimo (Biden 2.469.359 voti contro Trump 2.457.067) Confessata solo privatamente, per molti senatori esiste tuttavia la preoccupazione che la battaglia di Trump per inficiare le elezioni, o comunque gettare un'ombra sui risultati, possa avere un effetto destabilizzante che non danneggerebbe solo la presidenza dell'inviso Biden ma anche i loro stessi Stati.

LE DENUNCE

La sensazione di disagio non traspare però che fra le righe. La concessione che il ministro della Giustizia William Barr ha fatto al presidente, di essere pronto a «valutare» le due denunce sporte dal suo avvocato circa i voti nel Nevada e nella Pennsylvania, non significa affatto che si stia aprendo già un'inchiesta. Barr ha precisato che si indagherà solo se le denunce di irregolarità «saranno chiare, credibili e avranno la potenzialità di capovolgere il risultato elettorale di uno Stato». Esperti indipendenti hanno notato che queste condizioni non appaiono affatto soddisfatte, e che i possibili voti errati o invalidi nei due Stati saranno al massimo qualche centinaio e non inciderebbero sul vantaggio di Biden. Che la concessione di Barr sia giudicata comunque inaccettabile lo ha sostenuto lo stesso responsabile dell'Ufficio Crimini Elettorali del Dipartimento della Giustizia, che si è dimesso per protesta. E la sua non è stata l'unica dimissione che ha scosso la capitale.

Dopo il licenziamento del ministro della Difesa Mark Esper, che in verità si aspettava di essere messo da parte sin da quando la scorsa estate ha rifiutato di mandare i militari a reprimere le manifestazioni di protesta, anche il suo vice, James Anderson, si è dimess. Alcune fonti accennano a possibili teste che potrebbero saltare all'Fbi e alla Cia. Qualcuno ha espresso la teoria complottista che Trump voglia portare il Paese a un tale stato di esaurimento che si potrebbero vedere nuove manifestazioni, nel qual caso il presidente uscente si sentirebbe libero di ricorrere alle Forze Armate, e magari dichiarare lo stato di emergenza e non lasciare la Casa Bianca. Teorie da Sudamerica anni Settanta, che però gli stessi militari hanno fortemente rintuzzato, con le parole del capo degli Stati Maggiori, generale Mark Milley: «Le Forze Armate americane non hanno nessun ruolo nel determinare il risultato delle elezioni. Zero. Nessun ruolo».

IL FUTURO

L'agitarsi di Trump in varie direzioni, pur mentre non si mostra in pubblico, fa comunque capire che per il presidente la partita non è chiusa. Che stia resistendo al solo scopo di poter uscire dalla Casa Bianca sostenendo di non aver in realtà perso, è chiaro che intende sparare tutte le cartucce e prepararsi un futuro in cui si possa sentire ancora rilevante. È vero che vari avvocati dello studio legale che ha assunto per la lotta contro le elezioni hanno confessato al New York Times di essere in disaccordo con le sue posizioni, è vero che alcuni leader del partito hanno già accettato la vittoria di Biden, ma è anche vero che altri, come il segretario di Stato Mike Pompeo si sono detti invece sicuri che alla fine sarà lui ad avere la meglio «e ci sarà una transizione liscia verso un secondo mandato Trump».

IL PAC

Intanto, per raccogliere fondi, la famiglia ha inaugurato un Pac, (Political Action Committee, un gruppo di pressione), che raccoglierà finanziamenti dalla base. Il Pac, dal titolo Save America dovrebbe però anche (e questo è scritto a caratteri molto piccoli ai piedi dell'appello) contribuire a saldare i debiti che la campagna di Trump ha accumulato. Nonostante abbia raccolto più di un miliardo e mezzo di dollari negli ultimi due anni, il presidente è vicino a non poter pagare gli stipendi dei funzionari della sua campagna.

Anna Guaita

