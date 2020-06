IL CASO

NEW YORK Donald Trump non si è mai fatto vedere con la cravatta sciolta e la camicia sbottonata. In tre anni e mezzo di presidenza ha sempre curato la sua immagine con estremo zelo. Per questo la sua foto sabato sera al ritorno dal disastroso comizio in Oklahoma ha fatto sensazione, tanto che la commentatrice conservatrice Meghan McCain ha giudicato che quell'immagine «lo tormenterà fino alle elezioni». In quella cravatta ciondoloni, il colletto aperto e il cappello Maga sgualcito in mano, molti hanno letto la nascente consapevolezza in Trump che la sua vittoria a novembre non è scontata. Ma questo non lo ha comunque ammorbidito. Tanto che ieri ha imposto una nuova stretta, prolungando fino alla fine dell'anno la sospensione della consegna delle carte verdi e sospendendo temporaneamente altre categorie di visti di lavoro, di fatto impedendo l'ingresso negli Usa a migliaia di stranieri.

GLI ERRORI

Questa stretta, forse, è un modo di parlare ai suoi elettori. Ma il confluire di errori e cattive notizie è stato alquanto unico nelle ultime settimane, e ha fatto precipitare Trump sotto la soglia del 40% di approvazione, un livello indispensabile perché possa ripetere la magia di vincere a novembre anche senza la maggioranza dei voti, come avvenne nel 2016. Già tre sondaggi lo hanno dato al 38%, con il suo sfidante, Joe Biden con vantaggi variabili fra l'8% e il 12%. C'è ancora tempo perché il presidente possa riprendersi, ma come notano quasi tutti gli esperti non può solo fidarsi di fare campagna negativa contro Biden. A differenza di Hillary Clinton infatti, Biden non è una persona odiata da una sostanziosa fetta della popolazione. Gli americani lo conoscono da decenni e ne tollerano senza astio la propensione alle gaffe. Il sostegno che Barack Obama gli ha dato finora, e che oggi per la prima volta diventerà aperto e pubblico con un'inziativa che i due terranno insieme per la raccolta di fondi, è poi la chiave per assicurargli il voto dei neri, che invece nel 2016 in molti non andarono a votare per Hillary.

Dunque Trump deve trovare anche temi positivi, che possano rilanciare la sua campagna. E' evidente che la scommessa dei comizi oceanici come moltiplicatori dell'entusiasmo non funziona, come ha dimostrato Tulsa, dove solo poco più di 6 mila fedelissimi si sono presentati, con il risultato che il palazzetto delle sport appariva penosamente vuoto. A pagare per l'errore clamoroso potrebbe essere presto l'attuale capo della campagna, Brad Parscale, che si sarebbe preso una furibonda lavata di capo da parte del presidente nel volo di ritorno a Washington.

Oggi però Trump si recherà a Yuma, nell'Arizona, per il completamento del duecentesimo miglio di muro costruito al confine con il Messico. Anche questa occasione potrebbe alla fine rivoltarglisi contro, considerato che nel 2016 aveva promesso di costruire ben 2 mila miglia di muro. Dopo la cerimonia, parteciperà a un incontro a Phoenix con un gruppo di Studenti per Trump, senonché l'Arizona è al quarto posto fra i dieci stati americani con la maggior crescita di contagi da coronavirus.

IL PROBLEMA

La coincidenza riporta all'attenzione del pubblico il fatto che l'epidemia è lungi dall'essere risolta. In 23 dei 50 Stati il virus continua a crescere, e al livello nazionale l'aumento dei contagi negli ultimi quattro giorni è stato del 15%, tanto che i Centers for Disease Control ipotizzano almeno 200 mila vittime entro ottobre. Un segnale che la Casa Bianca, pressata da più parti, navighi in brutte acque, lo dà il fatto che numerosi finanziatori starebbero chiamando, allarmatissimi. Molti sarebbero preoccupati per l'apparente sordità di Trump davanti alle proteste del Paese contro la violenza della polizia. Vari sondaggi provano che una schiacciante maggioranza di americani approva le manifestazioni (se pacifiche) per la giustizia razziale, scaturite dopo l'uccisione del nero Floyd per mano di un poliziotto bianco. Sono maggioranze intorno al 76 per cento, un dato che non può che includere anche repubblicani.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

