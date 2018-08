Trump, l'ombra dell'impeachment

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINENEW YORK «Mente. Inventa storie. È un bugiardo». Questa la linea difensiva di Donald Trump, davanti alla notizia che il suo ex avvocato e fixer lo ha citato come mandante del pagamento di due donne perché tacessero sulle relazioni avute con lui. Come difesa, quella scelta da Trump non vale granché, considerato che nella perquisizione dell'ufficio di Cohen l'Fbi ha trovato varie conversazioni registrate e fra queste una in cui l'avvocato discute con il presidente proprio del modo di far tacere Karen McDougal.LE...