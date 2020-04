LA POLEMICA

NEW YORK Caccia all'untore alla Casa Bianca. La comunicazione dell'ufficio della presidenza sullo stato dell'epidemia è stata disastrosa la scorsa settimana, e Trump confessa via Twitter di essere pronto a eliminare la conferenza stampa quotidiana di quasi due ore, che da più di un mese era diventata la sua palestra elettorale. «Non ne vale la pena scrive il presidente I media hanno solo domande ostili, e poi rifiutano di raccontare i fatti con accuratezza. Loro ci guadagnano in rating, e i cittadini ricevono solo false notizie». In questa situazione fa comodo trovare un capro espiatorio sul quale addossare la responsabilità dell'ormai evidente ritardo con il quale l'amministrazione Trump ha affrontato l'arrivo dell'epidemia.

SOTTO ACCUSA

Questo ruolo potrebbe presto essere impersonato dal ministro della Sanità Alez Azar, ex dirigente della farmaceutica Ely Lilly, e da due anni al servizio del gabinetto governativo. Due settimane fa Trump gli aveva lanciato un primo strale, mentre rispondeva ad una delle frequenti domande sull'atteggiamento di sufficienza da lui esibito nella fase iniziale del contagio. «Ho sorpreso tutti quando ho chiuso i voli tra gli Usa e la Cina aveva risposto il presidente, ricordando come la misura da lui adottata il due di febbraio abbia salvato un gran numero di vite umane nel paese. Azar non mi aveva ancora avvertito della gravità della situazione, e non l'avrebbe fatto ancora a lungo».

Un paio di settimane fa la posizione del ministro Azar è stata indebolita dall'arrivo del portavoce Michael Caputo, fedele consulente di Trump già dai tempi della campagna elettorale del 2016. Il suo compito era quello di individuare fughe di notizie dal dipartimento già in pieno corso, che raccontavano la censura presidenziale applicata tra la fine di gennaio e la metà di febbraio su ogni cattiva notizia in arrivo sul fronte del coronavirus.

I primi a raccomandare l'eliminazione della conferenza stampa quotidiana sono i consulenti dello staff della Casa Bianca. Trump ha abusato il formato inserendo spesso informazioni che non avevano nulla a che vedere con il tema dell'epidemia; ha scavalcato gli esperti della task force con risposte fuorvianti per il pubblico, e imbarazzanti per chiunque abbia cognizioni elementari di igiene e di sicurezza sanitaria. Dopo il suo invito giovedì a esplorare la possibilità di iniettare detergente nel corpo di pazienti di coronavirus, migliaia di spettatori hanno contattato medici e amministratori per chiedere se davvero potevano bere prodotti corrosivi per curarsi. Soprattutto il presidente non ha mai perso l'occasione di insultare senza diritto di replica i giornalisti che gli chiedevano chiarezza.

LA TRASMISSIONE

Il teatro degli errori andato in onda la scorsa settimana lo ha reso ancora una volta bersaglio delle trasmissioni satiriche come Saturday Night Live, nel quale l'attore Brad Pitt ha dato voce all'epidemiologo Anthony Fauci, comicamente occupato a contraddire gli exploit del suo presidente, e a chiarire gli equivoci da lui creati. La tribuna che doveva portare Trump alla ribalta mediatica si è trasformata in una umiliante gogna in prima serata televisiva, e i più recenti sondaggi non possono che registrare il calo di popolarità che potrebbe portare alla soppressione della diretta. L'ultima edizione venerdì scorso è stata una semplice lettura di comunicati di appena venti minuti, senza domande e senza dibattito.

Flavio Pompetti

