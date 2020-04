IL CASO

NEW YORK Nelle sue conferenze stampa Donald Trump ripete spesso che il coronavirus «è stata una sorpresa che nessuno poteva prevedere». In realtà si è scoperto che molti l'avevano prevista, e non solo nella comunità dell'intelligence, ma nella stessa Amministrazione. Trump tuttavia aveva ignorato gli ammonimenti e continuato a sostenere che il problema era «sotto controllo» (22 gennaio), che era «un problema piccolo» (30 gennaio), che sarebbe «scomparso con il tepore della primavera» (10 febbraio). Perfino a marzo insisteva ancora di «non essere preoccupato», e che «il rischio era basso» (9 marzo).

I DOCUMENTI

Ma se non stupisce che la sua diffidenza verso lo Stato lo abbia spinto a non dare retta ai briefing dell'Intelligence, che sin dall'inizio di gennaio denunciava che la Cina stava annacquando la gravità della situazione, è più difficile capire perché abbia ignorato due memorandum di Peter Navarro, un consigliere e amico di cui ha grande fiducia. Navarro è l'autore di due documenti, una il 29 gennaio e una a metà febbraio, in cui si prevedeva esattamente quel che sta succedendo negli Usa: un'epidemia con migliaia di vittime e mancanza di tutte le strumentazioni mediche del caso. Ma dopo aver imposto il blocco ai voli provenienti dalla Cina, il 31 gennaio, Trump di fatto non prese altre iniziative.

E adesso pare che voglia dare la colpa di tutto all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se infatti lo scorso 4 marzo, in una intervista alla Fox, l'aveva accusata di essere troppo allarmista e di aver gonfiato il numero dei morti, ieri ha cambiato rotta a 180 gradi e in un tweet l'ha accusata esattamente del contrario. Secondo Trump, l'Oms «ha proprio sbagliato tutto». Il presidente, al quale si sono subito aggiunte le voci di influenti repubblicani, trova nell'Oms un perfetto capro espiatorio, presentandola come «troppo sinocentrica» e proponendo di rivalutare i finanziamenti che gli Usa danno all'organizzazione.

La protesta contro l'Oms, Trump l'ha raccolta da un fondo del Wall Street Journal, che aveva sollecitato un'indagine sulla sua gestione e sulla possibilità che per compiacere il governo cinese avesse assunto posizioni indulgenti verso l'epidemia e in netto ritardo rispetto all'allargarsi del contagio. Trump cerca poi di dare coraggio alla gente, sostenendo che si comincia a vedere la luce alla fine del tunnel, poiché la percentuale di contagiati ricoverati sembra stabilizzarsi.

I DATI

I numeri sono però ancora spaventosi: 378 mila contagi accertati, quasi 12 mila morti. A New York, ancora principale focolaio, i morti sono 5500, e lo Stato ha registrato un nuovo record con 731 decessi in una sola giornata. E un balzo dei contagi che salgono a oltre 138 mila, più dell'Italia intera. Intanto, mentre ogni attività economica è congelata, Trump decide di prendere in mano propria l'amministrazione dei fondi stanziati per il soccorso all'economia e rimuove l'ispettore generale sulla gestione dei 2.000 miliardi.

Anna Guaita

