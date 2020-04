L'EMERGENZA

NEW YORK «Che cosa abbiamo da perdere? Non abbiamo due anni per ultimare tutti i test di protocollo, anzi non abbiamo nemmeno due ore, con tanta gente che sta morendo. Che cosa abbiamo da perdere?» Donald Trump è impaziente: domenica sono morte altre 1.200 persone contagiate dal virus, 22 solo tra gli addetti della metropolitana a New York.

Il presidente ha fatto accumulare nelle riserve del ministero per la Salute 29 milioni di dosi di idrossiclorochina, un farmaco usato per la malaria e per il lupus, e che ha avuto applicazioni sperimentali in Cina e in Francia per contrastare il Covid 19. Ora vuole che gli ospedali e i medici lo usino negli Stati Uniti. Alle sue spalle i due esperti scientifici: Anthony Fauci e Deborah Birx che guidano la task force governativa contro l'epidemia, fanno del loro meglio per contenere il disaccordo. Trump ha persino impedito domenica sera che Fauci rispondesse ad un giornalista che gli chiedeva un parere esplicito sulla vicenda.

LA SPERIMENTAZIONE

Nelle apparizioni separate in televisione i due scienziati non possono che confermare l'opinione dominante nella comunità medica. Il farmaco non è stato sperimentato a dovere, e ha effetti collaterali tra cui l'induzione di un'aritmia cardiaca potenzialmente letale. Nessun esperto si sente ancora di raccomandarne l'uso massiccio.

Flavio Pompetti

