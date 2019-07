Trump e Kim, i 20 passi al di là del confine che cambiano la storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICENEW YORK Due anni fa, di questi tempi, Donald Trump e Kim Jong-un si scambiavano feroci messaggi via Twitter, insultandosi l'un l'altro e minacciando guerre e distruzioni reciproche. Adesso il leader della più potente democrazia del mondo e il dittatore del più tirannico regime stalinista sono diventati buoni amici, si stringono la mano e fanno piani per futuri negoziati e possibili passi di ulteriore distensione. Dopo essersi incontrati già due volte, ieri Donald e Jong-un si sono rivisti una terza volta, in quello che il...