LA RIVELAZIONE

NEW YORK Sommerso da una pioggia di libri. Nella volata finale della campagna elettorale, Donald Trump deve rintuzzare i colpi che gli arrivano da più parti, mentre suoi ex collaboratori, parenti e noti giornalisti arrivano in libreria con libri denuncia su di lui, il suo carattere, la sua gestione del Paese. L'ultimo in ordine di tempo sarà quello di Bob Woodward, Rage (Ira), atteso in libreria martedì prossimo.

Ma già ieri varie anticipazioni hanno elettrizzato i canali tv e le chat. Il giornalista ha intervistato Trump 18 volte fra dicembre 2019 e luglio 2020, e ha messo a disposizione alcuni brani di queste conversazioni, in particolare una del 7 febbraio, dalla quale risulta che già allora il presidente era al corrente della gravità dell'epidemia esplosa in Cina e della pericolosità del virus: «Questa roba è letale. È subdola. Basta respirare l'aria e te lo prendi. È anche molto più mortale della influenza più virulenta». Per intenderci, in quella data nel Paese pochi o nessuno sa ancora di doversi preoccupare: il Super Bowl si è tenuto il 2 febbraio, a Miami, e nessuno aveva in mente che potesse esserci un rischio.

GLI AVVERTIMENTI

Trump invece aveva già ricevuto vari briefing dall'intelligence nel corso del mese di gennaio, ma nella giornata del 28, cioé dieci giorni prima di parlarne così apertamente a Woodward, ne aveva ascoltato uno che lo aveva (secondo le testimonianze dei presenti) davvero scioccato, mentre il consigliere per la sicurezza nazionale, Robert O'Brien, gli spiegava la gravità del coronavirus: «Questa gli diceva senza mezzi termini - sarà la più grande minaccia alla sicurezza del Paese durante la sua presidenza». Il vice consigliere, Matthew Pottinger, si era detto d'accordo e aggiungeva di essere in contatto diretto con la Cina, e di averne dedotto che «il mondo è davanti a un pericolo grande come fu la pandemia influenzale del 2018, quando morirono 50 milioni di persone».

Insomma, Trump sapeva. Ma al pubblico ha continuato per altri tre mesi a dire che il virus era pari a una «leggera influenza», che sarebbe «scomparso velocemente», che il governo aveva tutto «sotto controllo». Tra l'altro, Woodward chiede al presidente perché con il pubblico abbia invece scelto di minimizzare la gravità della situazione, e Trump risponde ogni volta, perfino lo scorso giugno, «ho sempre voluto sminuirla». La sua spiegazione? «Non volevo causare il panico».

LE REGISTRAZIONI

Ma nel volume Woodward è implacabile: «Non sembra che Trump abbia mai voluto mobilizzare il governo federale ed è sembrato che volesse continuamente spingere il problema in braccio agli Stati». E ancora: «Non è stata approntata nessuna teoria su come organizzare una operazione massiccia per far fronte a una delle emergenze più complesse che gli Stati Uniti abbiano mai affrontato». Più o meno, che Trump sapesse, e che avesse preferito distogliere lo sguardo dalla tragedia che andava dilagando nel Paese, si sapeva già. Ma Woodward ha la voce registrata di Trump, che lo ammette, più e più volte. E questo non ha precedenti.

Bob Woodward è noto nel mondo insieme al collega Carl Bernstein per aver indagato sullo scandalo del Watergate, che portò alle dimissioni del presidente Richard Nixon nel 1974. Da allora ha scritto 18 bestseller e ricevuto una infinità di premi giornalistici. È noto per l'accuratezza delle sue indagini, sempre sostenute da prove e registrazioni. In Rage Woodward ha intervistato Trump anche sul tema del razzismo, dei rapporti con la Corea del Nord, con l'epidemiologo Anthony Fauci, e anche su Barack Obama. Riporta anche interviste con due importanti ex membri della stessa Amministrazione Trump, l'ex capo del Pentagono Jim Mattis e l'ex capo della Intelligence Nazionale Dan Coats. Tutti e due esprimono a chiare lettere pareri molto negativi sul presidente.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

