Trump, dopo i tradimenti ora spunta la figlia segreta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALONEW YORK E adesso compare una figlia illegittima. Il passato di Donald Trump si arricchisce di una nuova storia piccante, almeno a sentire la testimonianza di un ex portiere di uno dei condomini che il presidente possiede a New York. La testimonianza di Dino Sajudin era stata comprata dal tabloid National Enquirer per 30 mila dollari, con un contratto di esclusiva «in perpetuo», ma poi l'articolo non è stato pubblicato. Il direttore dell'Enquirer ha sostenuto che la storia è stata cestinata perché non credibile, ma varie fonti...