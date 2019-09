Trump: «Distruggeremo chi ci attacca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Sobrietà, dolore, e rabbia. La commemorazione del diciottesimo anniversario della strage dell'11 settembre ha mostrato ieri i segni indelebili della ferita aperta dall'attacco terrorista alle Torri Gemelle di New York. Il dolore delle famiglie prima di tutto, ancora in lacrime nelle piazze in cui si è svolta la cerimonia. Martedì sera si sono svolte le esequie di Michael Haub, uno dei 342 pompieri morti in quel giorno mentre lottavano per arginare i danni e salvare vite umane. I resti erano stati appena identificati dalla...