Trump disse a Zelensky: «Fammi questo favore»

IL CASONEW YORK La Casa Bianca ha divulgato la trascrizione della telefonata del 25 luglio tra Donald Trump e il neoeletto presidente ucraino Vlodimyr Zelensky, ma il gesto invece di placare le polemiche che avevano portato all'apertura di un inchiesta per l'impeachment del presidente, ne hanno rilanciato il vigore. Per i repubblicani il testo equivale ad una assoluzione istantanea dell'operato di Trump: il presidente non ha minacciato Zelensky di ostacolare il trasferimento dei fondi di aiuto all'Ucraina stanziati dal congresso degli Usa, né...