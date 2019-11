Trump dice addio a New York. «Non mi amano, vado in Florida»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RESIDENZANEW YORK New York addio! Donald Trump ha lasciato la città natale e che lo ha reso famoso nel mondo, e si è trasferito con il resto della famiglia in Florida. Dalla fine di settembre, data in cui ha notificato il cambio di residenza, il suo indirizzo legale è nell'amato club di Mar a Lago in Florida, dove ha già passato 92 giorni dei suoi quasi tre anni di presidenza. Trump ha dichiarato nella sua domanda di trovarsi temporaneamente al 1.600 di Pennsylvania Avenue dove sorge la Casa Bianca, e di frequentare oltre che Mar a Lago...