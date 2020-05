L'ALLARME

NEW YORK Gli Stati Uniti sono entrati nel fine settimana del Memorial Day, l'appuntamento di fine maggio che ogni anno segna l'inizio della stagione estiva. E molti comuni costieri hanno riaperto le spiagge, pronti ad accogliere folle, anche se con la raccomandazione di rispettare il social distancing. Intanto però uno studio dell'Imperial College di Londra rileva come la metà degli Stati Usa abbia ancora un tasso di contagio superiore all'uno, cioé ogni persona contagiata passa il virus a più di un altro singolo individuo.

Ciò significa che non ci sono le condizioni di attenuazione dell'infezione indicate dai Centers for Disease Control come indispensabili per allentare la guardia. Secondo i calcoli del matematico Axel Gandy, «l'epidemia non è finita», e «senza addizionali ed efficaci misure» il numero delle vittime potrebbe raddoppiare nell'arco dei prossimi due mesi.

SECONDA ONDATA

Peraltro qualche giorno fa gli stessi Centers for Disease Control hanno detto che si aspettano una seconda ondata, anche in considerazione del dilagare della malattia in Sud America. Studiando poi la curva delle infezioni si vede che negli Usa siamo passati dai circa 35 mila casi di contagio al giorno del 24 aprile a circa 18 mila l'11 maggio, per ricominciare a risalire ed essere ora di nuovo a una media di 25 mila contagi. Anche il numero dei morti, che era sceso sotto una media giornaliera di mille casi, è ora risalito intorno ai 1500.

A tutto ieri, il numero totale dei contagi negli Stati Uniti superava quota 1 milione e 600 mila, e il totale dei decessi arrivava quasi a 96 mila. Su pressione dei democratici, Trump ha accettato di abbassare le bandiere a mezz'asta come segno di lutto per le vittime di questa malattia. Intanto però ha affermato che se arriverà una seconda ondata di coronavirus il Paese non andrà di nuovo in quarantena. Una posizione che lo mette in diretto contrasto con lo stesso Anthony Fauci, l'eroe della lotta al coronavirus, e ora beniamino del mondo liberal e di Hollywood, come ha provato la sua recente collaborazione con l'attrice Julia Roberts.

Emozionata come una scolaretta di fronte al preside, piena di gridolini e larghi sorrisi, mentre tesse le lodi più lusinghiere, Roberts ha intervistato Fauci per il suo profilo Instagram e per la serie: Pass the mike (Passa il microfono). Pochi minuti di conversazione, nella quale i ruoli per una volta sono invertiti. Per una volta è l'attrice ad emozionarsi come se si trovasse davanti ad una stella irraggiungibile nella sua grandezza. «Lei è il mio idolo in questo momento. Sta bene? Dorme abbastanza? La prego, non abbassi la guardia, non ce lo possiamo permettere». Il dottor Fauci sorride affabile, dispensa saggezza e consigli su come agire in tempo di epidemia. Dice che non ci sarà un ritorno al passato dopo la fine del lockdown. Saremo piuttosto di fronte ad un nuovo presente nel quale dovremo continuare a difenderci ogni giorno dal ritorno del contagio.

PERICOLO TERZO MONDO

Invita a concentrarsi sui paesi del terzo mondo, meno attrezzati per lottare contro il Covid 19: «Non è solo un urgenza umanitaria, ma anche un nostro interesse primario. Se l'epidemia si espande nei paesi meno sviluppati, presto tornerà a tormentare anche noi con una forza rinnovata». Fauci è diventato un beniamino di quella elite hollywoodiana come la chiama Trump, che dal giorno dell'elezione del 2016 non ha mai smesso di mettere alla berlina il presidente. E' stato interpretato da Brad Pitt in una comica imitazione fuori dai denti del vero rapporto che lo lega al presidente, e negli ultimi giorni è possibile prenotare sul web la maglietta con la scritta: «In Fauci we trust».

Anna Guaita

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA