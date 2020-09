LA RIVELAZIONE

NEW YORK Che Donald Trump abbia una tendenza all'esagerazione è cosa ben nota. Tuttavia le teste si rizzano quando il presidente comincia a fare affermazioni grandiose circa nuove armi nucleari. Nella giornata di giovedì i media Usa sono stati invasi dalle anticipazioni del libro del noto giornalista Bob Woodward, Rage (Ira), costruito sulla base di numerose interviste protette dall'anonimato e ben 18 direttamente con il presidente stesso. È stato così che si è saputo che Trump aveva confessato di aver saputo fin da gennaio quanto pericoloso fosse il coronavirus e di aver invece scelto di minimizzarlo.

CONFERME

Quella rivelazione ha talmente colpito al cuore la nazione che si è fatta inizialmente poca attenzione ad altri clamorosi fatti, ad esempio appunto che Trump si sia abbandonato a raccontare a un giornalista che gli Stati Uniti avrebbero un nuovo sistema difensivo nucleare. Woodward, precisa che «con Trump non si sa mai cosa è vero», e quindi ha cercato conferma presso vari interlocutori al Pentagono, i quali hanno ammesso che esisterebbero nuove armi, ma non hanno voluto entrare nei particolari, mentre invece si sono detti «sconcertati» del fatto che Trump ne avesse parlato a un giornalista, per quanto non sarebbe la prima volta che Trump si lascerebbe sfuggire segreti militari. Da quel momento tuttavia si è scatenata la caccia. Secondo le anticipazioni di Rage comparse sul Washington Post, Woodward ha registrato il presidente che diceva queste parole: «Ho costruito un'arma nucleare che non abbiamo mai avuto in questo paese, una cosa che non avete mai visto e di cui non avete neanche mai sentito parlare». E poi ha aggiunto: «Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima. Nessuno. Quello che abbiamo è incredibile». Gli esperti credono di aver identificato a cosa si riferisse il presidente, secondo quanto riferiscono le pubblicazioni militari. Non si tratterebbe di una nuova arma «da fine del mondo» ma di una nuova versione a più bassa potenza di una bomba atomica esistente dal 1978, la W76. Nella versione ridotta la W76-2 è caricata nella testata dei missili Trident, nei sottomarini di classe Ohio, e in questa versione è stata inaugurata proprio a febbraio, poche settimane prima delle conversazioni con Woodward. Ma un missile «più piccolo» non significa meno pericoloso. Questo tipo di missile è stato richiesto proprio da Trump, per aumentare «il potenziale di deterrenza della forza Usa» anche non in caso di guerra nucleare, mentre i critici temono che proprio la sua «sopravvivibilità» la renda di più facile utilizzo, con il rischio di escalation da guerre normali a nucleari. L'idea che ci siano catastrofiche armi misteriose in preparazione o già preparate appare irreale a tutti gli esperti: anche se ben camuffati nei bilanci federali, i finanziamenti sarebbero talmente giganteschi da non poter sfuggire ad occhi allenati.

Anna Guaita

