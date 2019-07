Trump alla Svezia: subito libero il rapper americano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORK «Liberate Rocky! Giustizia per i cittadini americani!». Donald Trump si lancia in un inedito attacco alla giustizia e al governo svedese in difesa di un singolo suo concittadino, e chiede la liberazione immediata del rapper statunitense Asap Rocky, al secolo Rakim Mayers. «Noi facciamo così tanto per la Svezia continua Trump nel suo tweet ma io non vedo segni di reciprocità. Meglio che la Svezia si interessi dei suoi veri problemi di criminalità». Mayers, un musicista, produttore e modello emerso dalla scena artistica di...