IL CASO

NEW YORK Ha trasmesso un breve messaggio, per far capire di essere certo che il risultato delle elezioni è falso e che lui resterà presidente: «È stato un grande onore lavorare con voi, e attendo con ansia di lavorare con voi ancora per molto tempo». Così Donald Trump ha salutato ieri l'apertura dei lavori del G20, ospitati sebbene virtualmente dall'Arabia Saudita. Il presidente non si è soffermato nell'assemblea in teleconferenza che riuniva presidenti, re e primi ministri dei 20 Paesi più ricchi del mondo. Ha preferito tornare sul campo da golf, evitando il faccia a faccia, che si è subito diretto sul tema della guerra al covid-19.

L'ASSEMBLEA

L'assemblea è stata inaugurata del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, che ha parlato dei «tempi straordinari» che il mondo sta vivendo. Il G20 doveva essere per l'Arabia Saudita l'occasione di riabilitarsi dopo il periodo di condanna per l'omicidio del giornalista Salman Kashoggi, doveva essere un palcoscenico su cui descrivere i cambiamenti e le riforme del regno. È stata un'occasione mancata, essendo tutta virtuale, senza gli incontri, le strette di mano, le cene, le feste, i negoziati diplomatici che in genere punteggiano il G20. Per di più l'appuntamento è stato accompagnato dalla condanna di Amnesty International che ha ricordato i dissidenti, fra i quali molte donne, ancora in prigione. Tuttavia la voce di vari leader si è alzata chiara nel definire le sfide che il mondo deve affrontare. Dal premier Giuseppe Conte alla cancelliera Angela Merkel, al presidente francese Emmanuel Macron, alla presidente della Commissione Europea Ursula van der Leyen, c'è stata identità di vedute sulla necessità di trovare una maggiore unità per combattere il coronavirus: «Restiamo uniti nelle difficoltà ha detto Conte L'imperativo deve essere garantire l'accesso alla diagnosi, alle terapie, e ai vaccini a tutta la comunità mondiale: per l'Italia sono beni pubblici globali, diritto di tutti e non privilegio di pochi». Conte ha ricordato che da dicembre sarà il nostro Paese a essere alla guida di turno del G20, e ha assicurato che l'Italia è pronta ad assumersi questa responsabilità, come ha già dimostrato decidendo di «ospitare il Global Health Summit in collaborazione con l'Ue».

La reazione al Covid insomma è stato il filo conduttore della prima giornata del G20, e non si può ignorare quanto l'assenza di Trump in questo confronto internazionale sia stata notata. Negazionista e accusato da più parti per la sua inazione, il presidente sta concludendo i suoi giorni alla Casa Bianca lanciando ricorsi sempre più fantasiosi contro il risultato delle elezioni e ricevendo continue bocciature dai tribunali. Per di più ora gli vengono a mancare due colonne della sua strategia, il figlio maggiore Don e l'avvocato Rudy Giuliani. Don si è preso il covid ed è ora in quarantena, passando il tempo «a pulire pistole». Giuliani si è dovuto mettere in quarantena perché anche suo figlio Andrew, che è assistente speciale di Trump, è positivo al test. Don junior è il secondo dei figli di Trump ad avere il covid: già il figlio minore Barron l'ha preso, a ottobre insieme alla mamma Melania e allo stesso Trump. Nel Paese intanto il numero dei contagiati supera i 12 milioni e i morti sono arrivati a 255 mila. Le riunioni stesse della Casa Bianca, una il 26 settembre e l'altra la stessa notte delle elezioni, con i partecipanti quasi tutti senza mascherina e a distanza ravvicinata, hanno fatto da super spreader.

LE FESTE

Dopo la festa che a settembre segnò la nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, 28 persone risultarono positive. Dopo la «festa della vittoria» la notte elettorale, i contagiati sono stati 35. Qualcuno si è preso la briga di contare quanti politici hanno preso il virus, per constatare che sono quasi tutti repubblicani, e quasi tutti negazionisti che rifiutano la mascherina.

Gli ultimi a Washington sono due senatori e tre deputati, ma se ne contano molti nelle legislature statali, dall'Iowa all'Indiana, dall'Alabama alla South Carolina.

Anna Guaita

