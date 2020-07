LA CELEBRAZIONE

NEW YORK Nessuna tregua per la festa del 4 di luglio, nessun tentativo di riappacificare una nazione divisa dalla tensione razziale. Donald Trump ha celebrato la vigilia della festa dell'indipendenza con un discorso da barricata, farcito di denunce della «rivoluzione culturale dell'estremismo della sinistra fascista che sta minando la democrazia negli Usa», e di appelli al risveglio per la popolazione «debole, molle e sottomessa» che sta assistendo agli eventi senza reagire. Trump ha scelto come sfondo per la celebrazione del discorso-comizio una sorte di Fort Alamo della resistenza suprematista. Ha fatto allestire il palco ai piedi delle Colline nere del Sud Dakota, uno Stato la cui popolazione è al 90% bianca, da 80 anni e con rare eccezioni nel pieno dominio del partito repubblicano, e che alcuni sociologi definiscono il Mississippi del Nord, in quanto replica l'intolleranza razziale contro i neri dello Stato del Sud, con un trattamento altrettanto discriminatorio nei confronti delle tribù dei nativi d'America. La cerimonia si è tenuta ai piedi della parete di roccia di Mount Rushmore, sulla quale sono scolpiti i profili di quattro presidenti: Washinton, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt. Il trattato di pace del 1868 aveva attribuito alla tribù dei Sioux la proprietà perenne delle colline, che è stata poi perennemente violata a partire dal 1870 con la scoperta dell'oro. Drappelli di dimostranti Lakota e Sioux si sono scontrati con la polizia per tutta la serata di venerdì, ai margini della manifestazione.

IL DISCORSO

La questione dei nativi d'America non è stata minimamente discussa sul palco. Trump ha centrato il discorso sul movimento di protesta Black Lives Matter, che la società di rilevamenti Civic Analytics ha recentemente giudicato il più grande della storia statunitense, dal momento che ha coinvolto tra i 15 e i 26 milioni di cittadini. Per il presidente è «caos violento», «teppa inferocita» che sta riversando «crimini impuniti» sulle strade del paese, guidata dal concetto della «cultura della cancellazione», secondo la quale ogni segno della grandezza del passato va rimosso, per risarcire le vittime della discriminazione razziale. In risposta alla furia iconoclasta del movimento, Trump ha annunciato la creazione di un parco nazionale delle figure prominenti della storia degli Usa, dove la memoria e l'orgoglio nazionale saranno protetti e promossi a beneficio delle generazioni future. Le quattro teste di granito che sovrastavano la scena sono figure centrali dell'epopea del paese, ma agli occhi di una persona di colore che le guarda, rappresentano anche ricordi amari. George Washington fu proprietario di 300 schiavi, e quando le leggi sull'emancipazione cominciarono a fare breccia negli Stati del nord, trovò il modo di raggirarle piuttosto, che concedere la libertà. Jefferson ne possedeva 600 nelle sue piantagioni in Virginia. Lo stesso Lincoln al quale viene attribuita la fine della schiavitù, era turbato all'idea di dare la cittadinanza agli ex schiavi, e pensava piuttosto di rimandarli il Liberia per risolvere la questione politica e sociale. Roosevelt è stato il presidente che ha scolpito la visione egemonica degli Usa nel 19mo secolo, ma è anche autore del genocidio che ha spazzato via la popolazione preesistente alla colonizzazione europea. Donald Trump è apparso perfettamente cosciente dei tanti messaggi evocati dalla manifestazione. È arrivato all'imbrunire con la moglie Melania e alcuni membri del gabinetto, a bordo dell'Air Force One che ha disegnato un cerchio sulla zona, e poi di un elicottero della flotta Marine One. Ha voluto che la pattuglia aeronautica militare si esibisse in cielo, e ha preteso i tradizionali fuochi d'artificio, sospesi in quasi tutto il paese per via del distanziamento sociale, e particolarmente pericolosi nei boschi del Sud Dakota in tempi di siccità estiva. La festa si è ripetuta ieri sera sui prati del National Mall di Washington, un'altra sfida all'epidemia del coronavirus in fase crescente, con il settimo record assoluto di contagi negli ultimi sette giorni. «Dovremo abituarci a convivere con il virus» ha concesso il presidente da Mount Rushmore.

Flavio Pompetti

