L'INCHIESTAROMA È stato arrestato all'aeroporto di Giacarta, in Indonesia, durante un controllo passaporti, mentre cercava di tornare a Dubai dove viveva almeno dallo scorso autunno, dopo essere sparito dall'Italia dall'estate 2020. Ora per Massimo Bochicchio, broker accusato di aver truffato l'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte per oltre 30 milioni e altri vip, tra cui l'ex ct azzurro Marcello Lippi, e destinatario di un'ordinanza...