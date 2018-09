Truffe via mail: «C'è un video mentre guardi pornografia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRUFFA INFORMATICAVENEZIA «Abbiamo un video di te mentre guardi pornografia online, pagaci o lo diffondiamo». Questo, in sintesi, il messaggio che centinaia di veneti si sono ritrovati nella loro casella di posta elettronica nelle scorse settimane. Una campagna di massa con cui una banda di criminali informatici sta cercando, in questi giorni, di raggirare gli utenti chiedendo versamenti in bitcoin. Il perché della scelta della criptovaluta è presto spiegato: è una moneta virtuale e quindi difficile da rintracciare, più facile da...