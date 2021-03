L'INCHIESTA

TREVISO Commerciava prodotti informatici, soprattutto accessori e hardware per il mercato Apple. Strozzato dalla crisi economica, secondo la guardia di finanza di Treviso avrebbe ceduto tutte le sue quote della società a un fondo estero, nominato un prestanome e svuotato l'azienda di tutti i suoi beni. Ora un 60enne di origini pisane, in concorso con un'ex pasticciera 28enne di Caserta (la prestanome, che tra l'altro percepisce il reddito di cittadinanza, ndr), è stato denunciato a piede libero per bancarotta fraudolenta e truffa. Si tratta dell'ex amministratore della Adl American Dataline di Quinto di Treviso, capace stando alle indagini, coordinate dalla Procura trevigiana e condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle, di creare un buco da 6,6 milioni di euro.

LE OPERAZIONI

L'azienda era stata dichiarata fallita dal tribunale di Treviso il 27 novembre del 2017. Il curatore fallimentare, procedendo a individuare il patrimonio per distribuire le risorse rimanenti ai creditori, aveva notato che l'azienda era stata spolpata, dando così avvio alle indagini della guardia di finanza. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, il piano per distrarre i beni dalla società sarebbe stato messo in atto proprio per arrivare al fallimento lasciando i creditori, esposti per un somma complessiva di 16 milioni di euro, a bocca asciutta. Stando alle indagini, l'amministratore aveva programmato la sua uscita dalla società cedendo l'intera partecipazione a un'azienda estera. E per evitare strascichi a livello penale aveva poi fatto subentrare una nuova amministratrice, di fatto una prestanome, ovvero l'ex pasticciera 28enne del casertano la quale, pur essendo beneficiaria del reddito di cittadinanza, era già titolare di altre società operanti nello stesso settore pur non avendo alcuna attività imprenditoriale. In questo modo il 60enne sarebbe riuscito a sottrarre alla Adl American Dataline liquidità per 600 mila euro, e beni aziendali e rimanenze di magazzino per circa 6 milioni di euro. In più avrebbe anche effettuato pagamenti di favore a creditori privilegiati per altri 4,5 milioni.

I FORNITORI

Nel corso delle indagini è inoltre emerso che l'amministratore, carpendo la fiducia di fornitori esteri che confidavano sulla solidità dell'azienda trevigiana, avrebbe acquistato, con pagamenti dilazionati in più soluzioni, prodotti informatici per altri 3,5 milioni di euro. Dopo il pagamento della prima rata, però, i bonifici si sono bloccati, truffando di fatto i nuovi partner. Non esenti dal raggiro anche diversi istituti di credito: l'uomo era riuscito a ottenere 2,8 milioni di euro come anticipo sulle fatture emesse che però faceva ugualmente pagare ai clienti su altri conti correnti, in modo da garantirsi un'enorme liquidità.

Giuliano Pavan

