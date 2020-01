Dopo tre mesi tra detenzione in carcere e arresti domiciliari, il fondatore del gruppo Sereni Orizzonti Massimo Blasoni ieri mattina è tornato un uomo libero. Il gip di Udine Mariarosa Persico ha revocato la misura cautelare perché «deve ritenersi esaurito il pericolo di inquinamento delle prove», dato lo stato avanzato delle indagini coordinate dalla Procura del capoluogo friulano. Inoltre, sempre secondo il gip, Blasoni (azionista di maggioranza del colosso delle case di riposo) non può più incidere negativamente sul nuovo corso di riorganizzazione dei servizi svolti in convenzione con le amministrazioni pubbliche. Il rinnovamento dei vertici aziendali avvenuto a fine ottobre e la nuova politica del gruppo, improntata sull'estensione dei servizi e non sul contenimento dei costi, rappresentano infatti garanzie di discontinuità evidenziate anche dal pm Paola De Franceschi. Blasoni era stato arrestato e condotto in carcere il 24 ottobre. Il 10 dicembre gli erano stati concessi i domiciliari. Ora si attende la chiusura delle indagini. Il 54enne imprenditore udinese è accusato di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. La Procura gli contesta l'ideazione e la gestione di un sistema volto ad ottenere contributi pubblici per l'erogazione di servizi sanitari forniti in realtà in misura inferiore rispetto a quanto dichiarato. Sotto accusa anche la gestione del personale in diverse regioni d'Italia. Ieri il gip udinese ha rimesso in libertà anche l'ex direttrice delle case di riposo del gruppo, l'albanese Judmilla Jani, l'ex responsabile del personale Federico Carlassara, e i dipendenti di Sereni Orizzonti Claudio Salvai (residente a Cantalupa, nella Città metropolitana di Torino) e Manuela Castaldi, residente a Bologna.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA