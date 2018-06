Truffa all'Inps, denunciati trenta stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Hanno truffato l'Inps per anni e si mettono in tasca complessivamente duecentomila euro senza averne alcun diritto. Trenta extracomunitari sono stati denunciati nei giorni scorsi a piede libero dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Udine che adesso, scoperto il trucco, hanno dato avvio a una indagine a vasto raggio per capire quanti stranieri siano coinvolti in questo giro, peraltro non facile da portare alla luce.LA MODALITÀCome funziona il raggiro? Semplice, in realtà, ma molto subdolo. Gli extracomunitari che...