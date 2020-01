Trovata morta nel sacco a pelo «È stata la nuora per l'eredità»

IL GIALLO

MILANO Se non fosse stato per un cinghiale, forse nessuno si sarebbe accorto di quel sacco a pelo gettato in un fosso a Riotorto, lungo la vecchia Aurelia. Accade però che, lo scorso 3 agosto, un'auto investe l'animale proprio in quel punto, il guidatore si ferma e nota il fagotto che spunta tra i ciuffi d'erba. Dentro c'è il corpo di Simonetta Gaggioli, settantasei anni, funzionaria in pensione della Regione Toscana, scomparsa una settimana prima. E uccisa, è l'accusa dei pm di Livorno, con una dose massiccia di un farmaco contro l'ipertensione somministratole dalla nuora brasiliana Adriana Pereira Gomes, trentadue anni.

L'ULTIMO CAFFÈ

Lei voleva tornare nel suo Paese con il compagno Filippo Andreani, quarantotto anni, figlio della vittima, e i loro tre bambini. Puntava ai soldi dell'eredità, le liti con la suocera erano rumorose e frequenti. Vivevano tutti insieme in un appartamento di sessanta metri quadri affittato a Riotorto e i vicini si ricordano ancora gli strilli. Incompatibilità di carattere e brama di denaro, questo il movente secondo il gip Antonio De Forno che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Ma Adraiana Pereira continua a ripetere di essere innocente e davanti ai carabinieri racconta la sua versione, definita dal gip «incredibile». La sera del 26 luglio, a mezzanotte, suocera e nuora bevono l'ultimo caffè insieme. Simonetta Gaggioli muore e l'unica ad accorgersene è la nuora, la quale anziché dare l'allarme si sbarazza del corpo: «Intendevo rispettare le ultime volontà di mia suocera, che mi ha confidato proprio quella sera. Dovevo trasportarla al cimitero di Follonica,e seppellirla accanto al marito, scomparso sette anni fa. Senza alcun rito e senza che nessuno lo sapesse».

IL RACCONTO INCREDIBILE

Così prima nasconde il corpo in casa, sotto il letto nella camera dei figli, dove resta due giorni. Poi lo infila in un sacco a pelo trovato in garage e lo carica in auto: «Volevo stenderla accanto alla tomba del marito», afferma. Ma il piano fallisce, perché la macchina si ferma per strada e lei getta la suocera nel fossato, dove verrà ritrovata sette giorni dopo. Lei e il compagno vengono indagati: «A squarciagola grido la mia innocenza, perché la mia mamma... era la mia mamma», sostiene Filippo Andreani. «Non avevo nessun motivo per far del male a mia suocera, era una persona che amavo, mi ha sempre aiutato tanto, dal primo giorno che sono venuta in Italia», si giustifica Adriana Pereira. I rapporti in realtà erano tesi. Filippo, dopo aver gestito una birreria a Follonica, si è trasferito in Brasile dove ha conosciuto la moglie e quattro anni fa sono tornati in Italia con i figli. Ma Adriana sognava il Brasile. E i soldi. Così, scrive il gip, a fine luglio scioglie nel caffè servito alla suocera una dose di Duotens dieci volte superiore alla prescrizione e un ansiolitico 20 volte il necessario. Quindi si sbarazza del cadavere e nei giorni successivi preleva denaro dal conto della donna, sul quale arrivava la pensione.

Claudia Guasco

