L'INDAGINE

VICENZA Omicidio aggravato: questa al momento, in base agli elementi acquisiti dagli inquirenti, è la contestazione che la procura di Vicenza muove nei confronti di Henrique Cappellari, compagno 29enne di Giulia Rigon, 31 anni di Asiago, ritrovata deceduta domenica mattina all'interno di un camper parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa. Gli investigatori, che sottolineano in una nota come tutto sia in fase di indagine preliminare, non hanno al momento ancora formalizzato nessuna misura nei confronti del 29enne residente a Cassola, ma di fatto domiciliato all'interno del camper con la giovane. L'uomo è libero dopo aver passato la notte in una comunità parrocchiale di Bassano al termine di un lunghissimo interrogatorio davanti al pm Serena Chimichi.

LIBERATO

La versione fornita dal giovane - si legge nella nota della procura - parla di una caduta accidentale della 31enne sull'asfalto del parcheggio in seguito a una discussione. Altre ferite derivanti da una o più cadute sarebbero - sempre secondo la testimonianza dello stesso compagno della donna- riconducibili al tentativo del compagno di trasferire il corpo all'interno del camper. Un racconto su cui però è in corso un approfondimento da parte degli investigatori. Secondo i rilievi del medico legale, la vittima presenta ferite lacero-contuse all'altezza della testa e in altre parti del corpo con altri segni tra cui ecchimosi ed escoriazioni sia al capo che in altre zone.

Tracce di sangue sono poi state rinvenute sia all'interno del camper, sull'asfalto del parcheggio che sulla porta d'ingresso del camper.

L'ANALISI DELLE MANI

Ora sul corpo della vittima si attendono gli esiti dell'autopsia e particolare attenzione - scrivono gli inquirenti - sarà posta sulle mani per la ricercare eventuali colluttazione o reazione in seguito ad una possibile aggressione.

Oltre a questo nelle prossime ore si attende l'arrivo dei Ris di Parma che eseguiranno un sopralluogo sia sul camper che sull'area del parcheggio che è sorvegliata 24 su 24 dai carabinieri. Tutte iniziative atte a verificare l'attendibilità della versione resa dal 26enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA