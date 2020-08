GESTO EROICO

MESTRE «Ho improvvisato, mi è venuto così». Giuseppe Tumminello, 27 anni, lo dice sorridendo, con un occhio socchiuso dalla gravità del gonfiore della botta presa all'altezza del sopracciglio e sorreggendosi alla fidanzata, perché con un alluce rotto scendere le scale non è esattamente una passeggiata. Giuseppe, infermiere all'ospedale dell'Angelo di Mestre, abita a Mestre, nel quartiere di Zelarino, in via Grigoletti e l'altra notte se l'è vista davvero brutta: ha sorpreso i ladri nella casa del suo vicino e ha provato a cacciarli. Ci è riuscito, ma rimediando 20 giorni di prognosi.

IL RACCONTO

«Mi sono svegliato con quei rumori, sembravano delle martellate - racconta - e mi sono subito affacciato alla finestra. In strada non si vedeva nulla, nemmeno nel nostro cortile interno. Poi ho visto il nostro cane che puntava la porta d'ingresso, a quel punto ho fatto due più due». Giuseppe ha aperto la porta e ha visto che quella del suo dirimpettaio era spalancata. «Sapevo che erano in ferie - continua - le martellate, però, venivano proprio da lì. Sono entrato, era tutto buio. Sono andato in camera da letto e lì ho visto quei due uomini». Se fossero a volto coperto o meno, il 27enne non è in grado di dirlo. «Ripeto era buio pesto, ricordo solo che era tutto sottosopra. Si sono detti qualcosa tra loro, la lingua sembrava quella di un paese dell'Est Europa». A quel punto Giuseppe era in ballo. «Non ho pensato, ho agito - continua - uno dei due sono riuscito a colpirlo e allontanarlo. L'altro però mi è spuntato alle spalle e mi ha colpito alla testa, non ho capito se avesse una mazza o un martello. So solo che ho iniziato a sanguinare, e i due sono fuggiti. Non li ho seguiti, in quel momento ho pensato solo che avevo lasciato aperta anche la porta di casa mia ed ero terrorizzato all'idea che potessero entrare, lì c'era la mia ragazza. Poi ho chiamato 113 e 118». Lo scontro è durato solo pochi attimi, ma hanno lasciato il segno: un vistoso cerotto in testa a coprire la ferita, ma anche gli ematomi al costato, rimediati durante il corpo a corpo, la frattura del piede, le mani gonfie e lacerate per i colpi, quelli presi e quelli dati. «È stato breve ma decisamente intenso», conclude con una battuta.

LE INDAGINI

La polizia ha fatto più di qualche giro dell'isolato, una volta dato l'allarme, intorno alle 4, ma senza risultati. Gli investigatori hanno ricostruito che i ladri non erano entrati dal portoncino d'ingresso, ma si erano arrampicati lungo la grondaia per poi forzare una finestra della casa, al secondo piano. I criminali, quindi, avevano individuato la casa vuota del condominio e sono andati a colpo sicuro. Non curandosi, però, di quanto il rumore avrebbe però poi potuto attirare l'attenzione dei vicini come il 27enne, appunto. «Questa è una via piccola, interna - spiega Giuseppe - qui ci conosciamo tutti». Una realtà urbana famigliare, praticamente, di quelle in cui quando succede qualcosa non ci si gira dall'altra parte. Una caratteristica che per le forze dell'ordine, per contrastare questa particolare tipologia di reati, è fondamentale. In particolare in questi giorni ad alto rischio: la settimana di Ferragosto, infatti, è la gemella estiva di quella di Natale. È fisiologico: nel cuore del periodo vacanziero si svuotano gli appartamenti, i ladri lo sanno bene e ne approfittano. Le forze dell'ordine raccomandano di chiamare 113 e 112 in caso di movimenti sospetti: le segnalazioni dei cittadini sono sempre il più prezioso tra gli allarmi per polizia e carabinieri.

Davide Tamiello

