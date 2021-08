Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Italia ha vaccinato il 70,4% della popolazione totale e, come promesso dal commissario per l'emergenza Figliuolo, entro la fine di settembre si raggiungerà la soglia dell'80. Eppure i 37,5 milioni di italiani già vaccinati non bastano. Specie perché una quota molto significativa di coloro che non hanno ricevuto neppure la prima dose ha più di 50 anni. A spiegarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: «La stagione...