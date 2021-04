Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Minacce via mail sono arrivate anche a me. Ma penso soprattutto alle intimidazioni al ministro Roberto Speranza, inconcepibili perché sono stati chiamati in causa anche i familiari. Hanno dato fuoco al portone dell'Istituto superiore di sanità, dove ci sono persone che fanno semplicemente il loro lavoro. Ora la molotov in un centro vaccinale di una città che ha molto sofferto come Brescia. Bene fa la procura a indagare, bisogna capire se...