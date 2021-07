Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Non basta più il Green Pass a Palazzo Ferro Fini. Al termine della seduta di ieri, il presidente Roberto Ciambetti ha annunciato che il Consiglio regionale tornerà a riunirsi martedì e mercoledì prossimi, quando agli eletti, ai dipendenti e agli ospiti non sarà richiesto di esibire solo la certificazione verde, ma anche il referto di un tampone con esito negativo. Di fronte alla circolazione del virus, spesso in forma...