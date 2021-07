Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLIVENEZIA Renato Boraso, assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, dovrà pagare 9.214,00 euro all'Agenzia delle Entrate come multa per aver sforato il tetto di spesa alle elezioni amministrative del settembre 2020. Anche Massimo Stefani dovrà mettere mano al portafoglio: era candidato con Fratelli d'Italia sempre a Ca' Farsetti, anche lui ha speso più del consentito e ora dovrà versare 6.344,83 euro di multan anche se non...