LO SCENARIO

ROMA I due lockdown italiani, quello di marzo/giugno e quello ancora in corso, non hanno quasi nulla in comune. Tanto fu rigido e molto partecipato dai cittadini quello della scorsa primavera, tanto è flessibile e molto discusso quello invernale.

Fra i due eventi c'è forse una sola cosa in comune: i gravissimi danni all'economia di servizio. A ben vedere però, anche da questo punto di vista il secondo lockdown sta producendo effetti diversi. Anche se il governo ha scelto consapevolmente uno stop leggero per non danneggiare troppo l'economia, i danni sono probabilmente peggiori rispetto al primo perché questo lockdown sembra infarcito di incongruenze ed errori. Questo almeno è quello che sostengono le categorie più colpite che appartengono soprattutto al mondo sei servizi al turismo e alla ristorazione.

«Quello che stiamo notando - sostengono alla Fipe, la federazione degli esercizi pubblici che aderisce a Confcommercio - è che il continuo stop and go delle varie restrizioni impedisce alle nostre imprese qualunque programmazione». Per un settore come quello dei bar e dei ristoranti, che per definizione dipende dalla lavorazione di materie prime fresche, è stato esiziale conoscere pochi giorni prima del Natale che gli esercizi avrebbero lavorato solo con l'asporto per gran parte del periodo natalizio.

UN NEMICO SUBDOLO

«È' vero che il Covid-19 è un nemico subdolo che è riuscito a scombinare all'improvviso persino i rapporti commerciali fra l'Inghilterra e il resto del Continente europeo - dicono sempre alla Fipe - Ciò non toglie che l'assenza di un metodo e di una tempistica sulle chiusure e sulle riaperture impedisce all'intero settore di programmare». E proprio in queste ore si torna all'incertezza: c'è un orizzonte fino al 10 gennaio. E l'11? Chi può dire con assoluta certezza in quali regioni i ristoranti e i bar potranno aprire le saracinesche?.

Altre incongruenze delle regole del lockdown le abbiamo potute sperimentare tutti nei giorni scorsi: centri commerciali aperti nei giorni arancioni ma con bar e ristoranti chiusi negli stessi agglomerati commerciali. Certo, la scelta si può capire per impedire concorrenze sleali e per mantenere un certo livello di allarme in chi era impegnato nello shopping, ma è obiettivamente difficile dire che misure del genere siano in grado di frenare i contagi.

«Così come alcune chiusure nelle Regioni sono state troppo prolungate anche quando i dati del contagio scendevano molto e questo ha reso incomprensibile il sistema delle fasce a moltissimi italiani», sottolineano all'ufficio studi della Confcommercio.

Che nei giorni scorsi ha diffuso uno studio secondo il quale circa 390.000 aziende del settore servizi sono a rischio chiusura. Una buona parte della riduzione delle imprese del settore, il 15%, dipenderà dallo scoraggiamento di nuovi imprenditori che non si azzardano ad aprire un bar o un ristorante in una fase incerta come questa.

Incongruenze, errori e incertezze a parte, in sottofondo resta una domanda cui rispondere. Sarebbe stato meglio un lock down severo come quello primaverile? A ottobre, di fronte alla prima impennata dei contagi, le imprese e più in generale la popolazione lo avrebbero accettato? Domande fatalmente senza risposte.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA