ROMA Una battaglia campale più che una guerra lampo. Nonostante i toni concilianti usati nelle ultime ore e l'incombere dell'approvazione da parte dell'Ema attesa per oggi, non accenna a placarsi lo scontro sul vaccino anti-Covid tra Unione europea e AstraZeneca (con il Regno Unito sempre più centrale). Anzi, una mossa alla volta, pare che il duello stia entrando nel vivo. Al punto che ieri la Ue è arrivata a minacciare di bloccare l'export degli altri vaccini prodotti nel Vecchio Continente (Pfizer ad esempio) per spingere proprio il Regno Unito - che pure per la stampa inglese sembrerebbe avere più dosi del necessario - alla solidarietà.

Ma andiamo con ordine. Il pressing di Bruxelles ieri si è concretizzato con l'invio da parte del ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke, di un gruppo di ispettori nell'impianto di Seneffe. Vale a dire nello stabilimento in cui AstraZeneca produce parte dei vaccini anti-Covid e che, come denunciato dall'azienda, è stato semi-paralizzato da alcuni guasti non meglio precisati, finendo per ridurre le consegne di vaccino destinate ai paesi Ue. A giorni il gruppo di ispettori (composto da esperti belgi, olandesi, italiani e spagnoli) produrrà una relazione che - si suppone - volendo potrebbe portare ad una multa per il colosso. Questa infatti, sarebbe una delle prerogative incluse nel contratto siglato l'estate scorsa.

IL SEGRETO

Un documento che peraltro su richiesta della Commissione Ue, intenzionata a mostrare la bontà del proprio lavoro, dovrebbe essere reso pubblico a breve. A quanto si apprende infatti, anche AstraZeneca avrebbe acconsentito a palesare i termini dell'intesa. Un primo punto d'incontro che però non spazza via le nubi accumulatesi dopo che il gruppo farmaceutico aveva annunciato un taglio che se per alcuni finirà con il portare ai Paesi Ue appena 31 milioni di dosi tra febbraio e marzo, per altri sarà più pesante, riducendo del 60% le 80 milioni di dosi previste e già pagate quasi del tutto 336 milioni di euro.

LA QUESTIONE INGLESE

Non c'è da stupirsi quindi, se la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides abbia perso la pazienza e si sia scagliata contro l'azienda, invitandola a rispettare gli accordi e tacciandola di un'operazione da mercato di paese. Il sospetto infatti, scatenato da un'intervista del Ceo Pascal Soriot, è che AstraZeneca stesse cercando di gestire i ritardi per penalizzare la sola Europa e destinare per intero la capacità produttiva dei 2 stabilimenti inglesi al Regno Unito.

Un modo di vedere la vicenda che ora rischia di innescare il primo scontro post-Brexit tra Ue e Gran Bretagna. Tant'è che ieri dopo le dichiarazioni di Soriot la Ue prima ha richiesto di ricevere una quota delle dosi di AstraZeneca prodotte nel Regno Unito e poi ventilato che, se Boris Johnson come pareva all'inizio avesse intenzione di opporsi, potrebbe decidere di bloccare le esportazioni di altri vaccini prodotti sul territorio dell'Unione come quello di Pfizer. Un equilibrio delicato in cui ieri è intervenuto Michael Gove, esponente di spicco dell'esecutivo di Johnson, che ha chiarito sia di essere pronto a valutare «come poter aiutare» l'Ue a compensare i ritardi sia che le dosi britanniche sono però «assolutamente» blindate da un contratto precedente rispetto a quello europeo. Un no o forse una mano tesa a metà che però, stando all'autorevole The Times e ad altri quotidiani britannici, sarebbe immotivata. Il Regno Unito infatti avrebbe già dosi a sufficienza per tutto il 2021. Per l'esattezza 5,5 dosi per ogni cittadino. Fosse davvero così, il mancato soccorso britannico, sarebbe ancora più grave.

Francesco Malfetano

