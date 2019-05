Troppa folla sull'Everest Dieci morti per malore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAUna foto, scattata sul tetto del mondo, da qualche ora è diventata virale. Mostra più di duecento alpinisti, accalcati su una cresta di neve e di ghiaccio, in coda verso gli 8848 metri dell'Everest. I colori delle giacche a vento e dei piumini la fanno sembrare un'immagine allegra. Invece la foto è il segnale di un dramma. La cresta precipita quasi verticale verso destra, in direzione del Tibet. A sinistra, sul versante del Nepal, si passa mettendo gli scarponi e i ramponi nei gradini tagliati in un pendio di ghiaccio. Le corde...