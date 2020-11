IL CASO

MILANO Tra gennaio e lo scorso aprile sono morti 405 anziani, nei momenti più bui dell'epidemia la camera mortuaria non era abbastanza grande per accogliere le bare. E ora, per gli anziani ricoverati al Trivulzio, l'incubo ritorna: 64 dipendenti della casa di riposo su un totale di 551 sono positivi al Covid e venti «in attesa di referto», informa l'ultimo bollettino del Pio Albergo. Sette i pazienti positivi su 900 degenti e tra i familiari, che dal 9 ottobre non possono più entrare per evitare i contagi, l'angoscia cresce insieme alla rabbia: «Non è bastata la tragedia della primavera passata per prendere in questi mesi provvedimenti ed evitare una seconda ondata. Non si è imparato niente dagli errori. Tutte le rigidità dei protocolli sembra che siano state applicate solo nei confronti dei parenti che volevano stare vicini ai loro cari, trascurando evidentemente le misure di protezione di cui si parla da tempo per non mettere a rischio i pazienti fragili e i dipendenti», sottolinea l'associazione Felicita che riunisce le famiglie.

Per la struttura però l'ipotesi più probabile è una contaminazione dei campioni, come avvenuto nello screening condotto tra il 27 ottobre e il 2 novembre che ha dato come esito 41 positivi. Dopo nuovi tamponi di controllo, alla fine i contagi accertati «sono stati sette, ossia lo 0,96%», precisa il Pio Albergo. Segnalando che questa volta tra i positivi «11 sono sanitari (medici, infermieri, oss); i restanti si dividono in 17 amministrativi, 7 addetti della cucina, 10 tra operatori della riabilitazione e animatori, 19 delle ditte esterne». Per coloro che qui hanno i loro anziani, sono numeri che allarmano. «Siamo molto preoccupati per il ripetersi dei contagi. Il primo attacco del virus a quanto pare non ha insegnato nulla», dice sconfortata Laura Aspromonte, dell'associazione Felicita, che in primavera ha perso la mamma in riabilitazione alla Baggina. «Mi sembra di rivivere lo stesso incubo. Mia madre non ce l'ha fatta, è stata contagiata e in base all'ordinanza del 30 marzo non l'hanno mandata in ospedale. Ora facciamo di nuovo i conti con l'epidemia al Trivulzio e dalle notizie che abbiamo all'interno c'è di nuovo caos. E questo ci lascia sgomenti». Un'emergenza che sarebbe dovuta alla mancanza di personale, situazione critica che nei mesi scorsi ha spalancato le porte dei reparti all'epidemia: con i medici e gli operatori sanitari che scarseggiavano, secondo quanto è emerso dalle deposizioni agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano, gli addetti passavano dalle aree Covid a quelle con pazienti sani vanificando l'isolamento. «La Regione Lombardia ha richiamato 300 infermieri dalle Rsa per gli ospedali, la mancanza di personale ci preoccupa. Al Trivulzio era già successo, mi auguro non si ripeta», afferma Laura Aspromonte. Il virologo Fabrizio Pregliasco, consulente tecnico scientifico del Pat, sottolinea che «i numeri sono ancora oggetto di verifica» e che «sono da correlare all'attuale situazione di recrudescenza del contagio territoriale». Ma per Maria Teresa Zocchi, consigliera dell'Ordine dei medici di Milano, «il sistema è scoppiato. Abbiamo a casa persone in attesa di ricovero, che peggiorano. Siamo senza dispositivi di protezione personale e quindi non riusciamo a visitare i pazienti a casa». E ancora una volta, riflette il segretario dei pensionati della Cgil regionale Valerio Zanolla, vengono sacrificati i più fragili: «In Lombardia ci sono più di due milioni di anziani e la sanità continua a non essere all'altezza delle loro esigenze».

