MILANO Decisioni sbagliate, mancanza di protezioni, nessun tampone. A mettere in fila tutte le procedure attuate dal Pio Albergo Trivulzio dal 20 febbraio, data ufficiale di inizio dell'epidemia di Covid-19, non sono solo i magistrati della Procura ma anche l'Agenzia di tutela della salute.

Dagli ingressi dei malati trasferiti dagli ospedali nel reparto «pringe» del Trivulzio, al personale sanitario dedicato alla cura di questi pazienti. Sono i punti cruciali delle audizioni, in alcuni casi proseguite per molte ore. Ai medici del Pio Albergo sono stati anche chiesti chiarimenti sui presidi sanitari utilizzati (mascherine, camici e occhiali) da dottori, infermieri e operatori sanitari e sul numero di tamponi effettuati nella struttura. La direzione generale della Rsa, nel «bollettino interno numero 20» destinato al personale, informa che soltanto «dal 13 aprile tutte le sezioni dell'azienda sono munite di dispositivi di protezione individuale completi». Ma i dipendenti riferiscono di tempi ancora più lunghi: «Gli occhiali ci sono stati consegnati solo il 22 aprile. Adesso abbiamo cuffia, guanti, camici monouso, calzari e una solo mascherina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA