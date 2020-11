LE REAZIONI

BELLUNO «Credo che per la nostra provincia sia meglio fare un sacrificio oggi che rischiare una chiusura totale a Natale. Questa avrebbe ripercussioni nefaste per il comparto del turismo». Mentre Belluno vive con angoscia la possibilità di finire etichettata come zona rossa, il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, va controcorrente: meglio chiudere adesso anziché sotto le feste.

A poco meno di cento giorni dai Mondiali di sci di Cortina, e a un mese dall'apertura della stagione turistica invernale, più di qualcuno teme che una chiusura generalizzata della provincia potrebbe avere effetti devastanti sull'economia locale e in particolare sul turismo che fino a questo punto dell'anno ha già registrato perdite di fatturato attorno al 50 per cento. Una circostanza che ha addirittura spinto il prefetto di Belluno ad innalzare le misure antimafia proprio in relazione ai timori che le associazioni criminali approfittino del momento di difficoltà. Padrin spiega di essere contrario in questa fase a misure indiscriminate o ad applicare la zona rossa all'intera provincia. Ma ammette anche la gravità della situazione che emerge dai numeri. Cifre che mettono la provincia di Belluno in vetta alle classifiche per quanto riguarda il rapporto contagio-residenti della regione. Un triste primato che Belluno vanta fin dall'inizio della seconda ondata autunnale e che porta con sé anche un elevato numero di vittime. Nella sola casa di riposo Majoni di Cortina sono 15 gli ospiti, positivi al virus, che sono deceduti dalla fine dell'estate. «I numeri mi hanno impressionato - dice Padrin - e credo in questa fase l'obiettivo principale debba essere quello di salvaguardare i nostri anziani. Ho parlato con molte persone guarite dal virus e i loro racconti sono di sofferenze atroci. Il sistema sanitario fortunatamente ha trovato forme di cure che hanno salvato delle vite. I farmaci ci stanno aiutano. Ma se questa curva sale ancora tanto diventerà più complicato intervenire. In questa fase le decisioni sono complesse, ma come Provincia siamo eventualmente disponibili a discuterne con Regione e Governo a cui spetta il gravoso compito». Contrario a una chiusura indiscriminata anche il primo cittadino di Belluno. «Vanno stabiliti dei parametri - ha spiegato ieri il sindaco, Jacopo Massaro - e applicare le misure in base al variare degli indicatori. L'Rt ad esempio, e poi procedere alle chiusure di singole province o anche singole zone».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA