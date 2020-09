LO SCENARIO

ROMA Dopo giorni di indiscrezioni, l'annuncio è arrivato: Fayez al Serraj, da marzo 2016 a capo del Governo di unità nazionale, riconosciuto dall'Onu, ha annunciato le sue dimissioni. Lascerà l'incarico a fine ottobre e, comunque, non prima che venga costituito un nuovo organismo in grado di gestire la delicata fase che la Libia sta attraversando. Di vero c'è anche che gli ultimi mesi di governo di Serraj sono stati caratterizzati da forti proteste interne, e che proprio qualche giorno fa esponenti delle milizie si sono presentati sotto casa del primo ministro minacciandolo di morte. Così la decisione di annunciare le dimissioni è sembrata, forse, a Serraj, la strada più rapida per tentare di calmare le acque, nella speranza che si arrivi una figura che metta d'accordo Tripolitania, Cirenaica e Fezzan.

L'OBIETTIVO

«La mossa del primo ministro non ha sorpreso gli osservatori - conferma Federica Saini Fasanotti, Senior associate research fellow dell'Ispi - Le sue dimissioni però non hanno effetto immediato, segnale che forse l'obiettivo è soprattutto quello di placare gli animi, senza una reale volontà di cedere l'incarico a un'autorità di cui non si conosce il nome e che difficilmente si materializzerà nelle prossime settimane».

Il Gna (l'esercito di Tripoli) è di fatto ostaggio delle milizie che garantiscono la sicurezza nella capitale. L'annuncio, quindi, apre il campo a incertezze e potenziali nuovi scontri tra i pretendenti al potere, così come tra le milizie di Tripoli e Misurata. La svolta, però, potrebbe anche accelerare il negoziato per una riconciliazione con il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, mentre si sta lavorando all'ipotesi di una riunione dei ministri degli Esteri del formato Berlino da tenere il 5 ottobre, in videoconferenza a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Già si fanno i nomi dei possibili candidati: dall'ex ambasciatore libico negli Emirati al giovane manager di Poste e telecomunicazioni ad Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk. E c'è pure chi spinge per Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto rais, che potrebbe tornare in auge con l'approssimarsi delle elezioni previste a marzo 2021, dopo che la tribù Qadhafa ha ritirato il proprio sostegno all'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar.

Tra le ipotesi più recenti c'è anche quella di spostare la sede del governo a Sirte, come suggerito da Saleh, e come raccomandato nei recenti colloqui inter-libici tenuti in Svizzera. Proprio a Montreux, sulle sponde del lago di Ginevra si è svolta la scorsa settimana una tappa di un percorso per redigere una road map da presentare al Libyan political forum (Lpf).

L'Italia sta facendo la sua parte nella mediazione, preoccupata com'è, che un ulteriore caos in quel quadrante del Mediterraneo possa provocare come effetto a catena anche molte più partenze migratorie. In questi mesi il governo, con la ministra Luciana Lamorgese in testa, sta mediando per trovare nuovi accordi. E se la missione in Algeria sembra aver dato buoni risultati, c'è un'altra questione sulla quale si sta lavorando, ed è quella di far istituire un'area Sar (Search and rescue) in Tunisia, proprio perché è l'unico paese di quella parte di Africa, a non averla. E anche perché ogni barcone che parte dai porti tunisini, in caso di Sos deve essere soccorso dall'Italia, da Malta o dalla Libia. Mentre la Tunisia può ancora permettersi di ignorarlo.

SBARCHI FANTASMA

L'istituzione di una zona di salvataggio di competenza di Tunisi cancellerebbe tutte le possibili attenuanti nei mancati interventi della Guardia costiera locale. E Lamorgese sta instistendo affinché si trovi rapidamente una soluzione, visto che proprio da quelle zone sta arrivando il maggior numero di migranti spontanei. Gli sbarchi fantasma difficilmente controllabili.

Cristiana Mangani

