Tripoli, allarme Onu «Bagno di sangue e milioni di sfollati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Se il conflitto proseguirà il rischio concreto è di un «bagno di sangue a Tripoli» e di «un grande movimento migratorio di popolazioni, ci saranno masse di sfollati che ricadranno in tutti i Paesi vicini, come Niger, Algeria, Tunisia, Sudan». Sono i timori espressi dall'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamè, che ha preso la parola ieri al Med Dialogues a Roma. Un grido d'allarme: i progressi per risolvere la situazione non ci sono, la diplomazia non agisce, le Nazioni Unite si dichiarano impotenti. «Mi spiace...