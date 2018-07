Trionfa l'anti-americano López Obrador ma per il Messico è un ritorno all'antico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOCosì male, sta il Messico, che la svolta era nell'aria: violenza, droga, corruzione, impunità; non fosse un grande paese dal potenziale enorme, dal capitale umano imponente, dal ceto medio folto e istruito e dall'economia pulsante, farebbe pensare a uno Stato fallito. Così i messicani si sono affidati in massa a Andrés Manuel López Obrador: chissà non li cavi lui dai guai. Ecco così la stampa mondiale gridare al trionfo della sinistra in Messico, ad un mutamento epocale. Sarà così? E in che senso? Valutare le elezioni...