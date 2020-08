TRIESTE «Sono stato epurato. Parlo di epurazione perché è chiaramente un atto politico questa sospensione. Non è l'agenzia che vuole cacciarmi, è la Regione responsabile». Parole dure, quelle usate da Francesco Clun, il leader triestino di CasaPound dopo la sospensione dall'agenzia interinale da cui dipende e con cui ha un contratto di somministrazione per cui opera alla Direzione centrale Salute. Un provvedimento deciso dopo il blitz di Clun e di altri militanti il 4 agosto in consiglio regionale durante una commissione per chiedere interventi più strong sul tema della rotta balcanica. «Sono sospeso per 15 giorni. Presenterò una memoria difensiva - sostiene Clun -. Come ho detto oggi (ieri ndr) a Fedriga, l'unica persona che sono riusciti a cacciare dalla regione è il sottoscritto». Alla conferenza stampa della Lega davanti alla caserma Cavarzerani, infatti, è arrivato anche Clun con altri militanti. Ne è seguito un botta e risposta con il governatore Fvg. «Il piano immigrazione - dice Clun - parla solo dei 7,5 milioni che servono ai Comuni per non fallire. La Regione invece deve fare atti forti con il Parlamento e la Slovenia. Non è facendo passerelle davanti alla Cavarzerani che si risolvono le cose», conclude. Fedriga gli ha risposto a tono, ricordandogli che «non possiamo mettere i Comuni in ginocchio» per la gestione dei minori stranieri, che gli altri progetti per i profughi sono stati eliminati e che la Regione non regola i rapporti fra gli Stati.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA