Trieste, rissa durante la festa della Barcolana Accoltellato un 17enne da alcuni stranieri

L'AGGRESSIONETRIESTE Un altro drammatico fatto di cronaca, ancora a Trieste, con un diciassettenne ricoverato in condizioni gravi per almeno una ferita da arma da taglio. Il fatto è avvenuto l'altro ieri nel corso della serata festosa della Barcolana, la regata più grande del mondo, con il sold out di turisti e velisti in città. La sanguinosa aggressione arriva pochi giorni dopo lo choc per i due agenti uccisi in Questura, venerdì 4 Ottobre, episodio che ha sconvolto non solo Trieste ma l'intera nazione. Il ferimento risale a sabato sera....