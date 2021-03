LA NOVITÀ

TRIESTE Ha fatto tutto da solo. Seguendo le indicazioni dei medici. Anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è così sottoposto al test molecolare salivare per lo screening anti-Covid, appena validato dal laboratorio dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi) e presentato ieri mattina all'ospedale Maggiore di Trieste. E dopo di lui è toccato al suo vice Riccardo Riccardi.

L'esame è caratterizzato da un'affidabilità del 98 per cento ed è pronto per il suo utilizzo all'interno della regione.

«Da oggi - ha detto il governatore - iniziamo nuove procedure anche per l'acquisizione del materiale da analizzare. In prospettiva, cambieranno la capacità di prelievo e l'utilizzo di personale» all'interno delle aziende sanitarie. «Sarà più facile per i cittadini fare il test» e sarà «meno invasivo rispetto al tampone. Siamo i primi in Italia a utilizzare tecnologie testate in laboratorio che sembrano dare risultati molto promettenti simili al tampone tradizionale».

L'IMPIEGO

Le prime analisi partiranno nel laboratorio dell'Istituto di igiene all'ospedale Maggiore, al quale nell'arco del mese si aggiungeranno quelli degli ospedali di Cattinara di Trieste e di Monfalcone. La previsione è di poter effettuare a regime almeno 1500 test al giorno, «che non sostituiscono il tampone nasofaringeo - ha precisato Maurizio Ruscio, direttore di Medicina dei servizi - che continuerà a essere utilizzato per scopo diagnostico».

Con il test, la saliva viene raccolta tramite un batuffolo di tessuto prelevato da una provetta. Un procedimento, ha spiegato Ruscio, che potrà essere svolto anche a casa e «che riduce il rischio di infezione per gli operatori e il flusso di lavoro».

Per quanto riguarda la quantità disponibile di test, al momento Asugi ha opzionato 80-90 mila unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA