Trieste, bufera sul manifesto di Abramovi I leghisti: «Pro-sbarchi, va subito ritirato»

IL CASOTRIESTE We are all in the same boat è il titolo del manifesto che Marina Abramovi ha realizzato per la cinquantesima Barcolana 2018, in programma a Trieste dal 5 al 14 ottobre. Un manifesto, per dire che stiamo tutti sulla stessa barca, che ha provocato subito polemiche. Il vicesindaco di Trieste, il leghista Paolo Polidori, attacca: «Quel manifesto deve sparire. Via dai pieghevoli, dagli inviti e dalle brochure ufficiali. Proibito a Trieste e nel resto del mondo. Con gli organizzatori sono stato chiaro: o sparisce quell'orrore, o...