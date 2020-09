I lavoratori che attendono il pagamento della cassa integrazione sono soltanto «30 mila»: il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico (nella foto), respinge le accuse sui ritardi dell'Istituto nell'erogazione della cig e puntualizza che «30 mila in attesa su 11 milioni di prestazioni pagate» negli ultimi cinque mesi, nel pieno dell'emergenza Covid, «è una percentuale piccola» in un flusso che è «continuo». In un sistema, dunque, che tiene e si prepara ad «un passaggio epocale», dice: dal Pin allo Spid, l'identità digitale unica, che dal 28 febbraio prossimo, come previsto dal decreto Semplificazioni, sarà l'unica via, insieme alla Carta di identità elettronica, per accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica amministrazione. Con l'obiettivo di rendere più sicure, semplici e veloci le procedure, anche per i pagamenti della cig.

L'operazione sta per partire: dal primo ottobre l'Inps, infatti, non rilascerà più nuovi Pin, il codice personale per accedere ai servizi - ad oggi sono 27 milioni le utenze telematiche attivate - ma inizierà il percorso con lo Spid. Il passaggio non sarà brusco: ci sarà un periodo di transizione «di un anno», spiega Tridico sottolineando anche la volontà di «non lasciare indietro nessuno».

