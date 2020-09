«Attaccano me per colpire il governo». Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, da 48 ore sulla graticola per l'articolo di Repubblica che svelava il raddoppio del suo stipendio, si rivolge proprio al quotidiano romano per difendersi dalle critiche che non accennano a calare anche se ieri il ministro Luigi Di Maio ha ribadito di avere fiducia in lui. Tridico, in una lettera, assicura che «l'articolo ruota intorno a due falsi: uno, quello sulla retroattività dell'aumento di stipendio. E il secondo è sul suo coinvolgimento nella decisione poiché «non è nei poteri del presidente determinarsi i compensi». Argomenti che Tridico ribadisce anche in un colloquio con La Stampa in cui spiega di sentirsi «infangato: adesso mi attaccano anche sul piano personale e questo mi ferisce e mi addolora». Lo addolora soprattutto quel sospetto di essersi approfittato della sua posizione per ottenere, in piena emergenza Covid, uno stipendio «d'oro». «Nello Stato - osserva però Tridico - i dirigenti di seconda fascia prendono 150 mila euro, quelli di prima fascia 200 mila. Il presidente dell'Inps, fino adesso, 60 mila euro, ma di che cosa stiamo parlando?». Ieri comunque è emerso che la pratica per l'aumento dello stipendio di Tridico (e del nuovo presidente dell'Inail vicino alla Lega, Bettoni) fu iniziata dal primo governo Conte appoggiato da M5S e Lega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA