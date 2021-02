IL PAESE

TRICHIANA (BELLUNO) Sguardo alto, petto in fuori, piedi quasi sollevati dal pavimento. È stato un dolce risveglio, ieri mattina, per i cittadini di Trichiana. Baciati dal sole, ma anche dalla fortuna. Due ministri su 23 parlano la lingua di questo piccolo paese bellunese adagiato tra il fiume Piave e le Prealpi. Il centro pullula di vita. Tutti vogliono acquistare un giornale, fedele ricordo di una giornata che rimarrà nella storia. «D'Incà e Franco? Ié qua dei nostri» esclama, in dialetto, un signore. «D'Incà andava a scuola con mia figlia» dice un altro. E com'era? «An tosat normale». Gente semplice, pane e dialetto. Ma anche tanta felicità: «Siamo famosi! Hanno parlato di Trichiana al telegiornale». Come accade sempre, in eventi di questo tipo, sono fioccate le parentele fittizie. Perché D'Incà e Franco, a Trichiana, non sono affatto dei cognomi rari. «Ne sono certo, Daniele Franco è imparentato con la famiglia Franco, quella nota nel campo della ristorazione». Poco dopo la smentita: «No, impossibile! Era rimasto solo uno zio (del ministro, ndr) ma è finito in casa di riposo».

LA RESSA

Davanti all'edicola, per un giorno centro del mondo, c'è una grande ressa. Tutti indicano una signora piccolina, con gli occhiali da vista, avvolta in un foulard rosa: Wanda. Chi vuole sapere qualcosa sui due ministri bellunesi deve rivolgersi a lei. «Beh, D'Incà l'ho visto nascere e crescere, suo papà ha la mia età» afferma Wanda. Prosegue il suo racconto con una lista interminabile di complimenti nei confronti del ministro per i Rapporti con il Parlamento e specifica che ancora oggi, quando la vede, la bacia: «Un ragazzo d'oro». C'è meno entusiasmo per Daniele Franco. D'altronde è andato via presto da Trichiana, spostandosi prima a Belluno, poi a Padova, infine a Roma. «La sua mamma abitava lì». Wanda indica una casa sul ciglio della strada appena dopo la chiesa. Quella casa, ormai, è disabitata. Era rimasto solo uno zio, Giorgio Ferigo, ma una settimana fa è stato trasferito in casa di riposo. «Appena ha sentito la notizia della nomina, mi ha chiamato e si è messo a piangere dalla gioia». A parlare è Giorgio Capraro, medico di famiglia a Trichiana. All'improvviso, durante il racconto, tira fuori una vecchia foto in bianco e nero. Al centro ci sono due ragazzi lui e Daniele Franco seduti sull'erba e intenti a giocare a carte. «Le nostre mamme erano a scuola insieme e noi ci siamo frequentati da subito». Poi la partenza di Franco. Il medico lo definisce «un computer». «Ha una marcia in più. Meglio di così non si poteva sperare».

Per raggiungere la casa in cui Daniele Franco è nato bisogna tornare indietro all'ex municipio proprio accanto al ristorante All'Ancora. «È venuto spesso qui a mangiare raccontano i titolari del locale, Mario Scala e Francesca Nardi Una persona in gamba, ma schiva. Anche se gli chiedevi qualcosa rimaneva blindato. Però molto intelligente come la sorella che lavora alla Scuola Normale Superiore di Pisa». Anche loro ammettono di avere più confidenza con D'Incà. «Lo conosco da vent'anni aggiunge Mario Abbiamo giocato a calcio molte volte nei tornei locali». Era forte? Silenzio. Poi scoppia a ridere e risponde: «Sta meglio in politica». Vivere in un paese che non raggiunge i 5mila abitanti significa che tutti conoscono tutti. Dove abita Federico D'Incà? «Vai sempre dritto, alla fontana giri a sinistra, continui finché non ti trovi in mezzo alla campagna. In fondo alla strada trovi una casa: la sua». In realtà le case sono due. Da una parte vivono Federico D'Incà e il fratello Roberto con le rispettive famiglie. Dall'altra i nonni Italo e Augusta. «L'abbiamo saputo dalla televisione come tutti spiega Italo riferendosi alla nomina del figlio nel governo Draghi Essere seri premia sempre. Ora ci sono due bellunesi a Roma. Ne abbiamo bisogno per la nostra provincia. Lo dico sempre: quando abbiamo le fortune bisogna cercare di utilizzarle al 100%». Emozionata anche la moglie Augusta: «Siamo rimasti tutto il giorno in attesa e quando abbiamo sentito il suo nome, addirittura per primo, eravamo felicissimi. Per noi, ma anche per lui che ci ha messo anima e corpo».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA