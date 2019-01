«Tribune senza donne» bufera sul match a Gedda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Una parte dello stadio di Gedda vietata alle donne durante la sfida Juventus Milan del prossimo 16 gennaio, per una volta unisce l'intero arco politico italiano. Da Matteo Salvini a Laura Boldrini passando per il cinquestelle Vincenzo Spadafora e decine di altri politici, tutti contro la Lega di Serie A colpevole di aver scelto la città dell'Arabia Saudita senza tener conto del fatto che discrimina le donne. Il presidente della Lega, Gaetano Miccichè non ci sta a fare da parafulmine dell'intero arco parlamentare e replica,...